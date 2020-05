Wetenschappers van de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar de oudste pissebed van Nederland. Het fossiel van het dier werd gevonden in een steengroeve in Winterswijk en is tussen de 242 en 247 miljoen jaar oud.

De wetenschappers spreken van een bijzondere vondst. Niet alleen omdat fossielen van pissebedden zeldzaam zijn, ook omdat het om een nieuwe soort gaat die door de onderzoekers Gelrincola winterswijkensis is genoemd. Het eerste deel van de naam verwijst naar de provincie Gelderland en het tweede naar Winterswijk.

De pissebed kwam voor in het Trias-tijdperk, ongeveer 250 miljoen jaar geleden. Uit die periode zijn maar tien soorten pissebedden bekend. Uit de perioden na het Trias zijn meerdere soorten bekend.

Gesteenten uit het Trias komen in Nederland alleen voor in de steengroeve van Winterswijk. Deze zomer gaat de Universiteit Utrecht samen met het Naturalis Biodiversity Center verder zoeken naar fossielen.

Vanaf 8 juni is het bijzondere fossiel te bewonderen in Naturalis in Leiden.