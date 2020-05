De plannen van de gemeente Utrecht om de fietsbeugels die voor de ingang van het Grand Hotel Karel V aan de Springweg staan te verplaatsen, stuit op weerstand van omwonenden. Zij hebben een bezwaarschrift opgesteld.

De bedoeling is dat de klemmen iets verderop worden neergezet, op de stoep langs een muur tegenover een aantal woningen. Het hotel kan door het verwijderen van de beugels de entree verfraaien.

De omwonenden vrezen dat het daardoor drukker wordt op de stoep voor de woningen. "De stoep bij de muur wordt nu gebruikt als looproute. Door het plaatsen van de beugels vervalt die mogelijkheid."

Daardoor zouden alle voetgangers in de straat over dezelfde stoep lopen waardoor er geen anderhalve meter afstand meer gehouden kan worden. Ook vrezen de bewoners dat bijvoorbeeld koeriers en aannemers hun auto’s gaan parkeren op dezelfde stoep. Iets dat nu vooral nog aan de zijde van de muur wordt gedaan.

'Beugels zijn er alleen voor horecabezoekers'

De bewoners vinden dat zij worden opgescheept met de lasten terwijl de horecazaken de lusten krijgen. "De beugels worden niet door buurtbewoners gebruikt maar zijn er alleen maar voor de bezoekers van de horeca."

Tot slot vrezen de bewoners dat hun nachtrust verstoord wordt door mensen die in de avond hun fiets komen ophalen. Ze zeggen dat de woningen in de straat monumenten zijn en geen dubbel glas hebben. Daarnaast zouden de meeste bewoners ouder zijn dan 75 jaar. "Nachtrust is voor hun dermate belangrijk dat verstoring hiervan tot ernstige gezondheidsklachten zal leiden."

De gemeente gaat de fietsbeugels op 27 mei verplaatsen. De werkzaamheden duren ongeveer drie dagen. De verfraaiing van de entree van Karel V wordt later uitgevoerd.