De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een autobrand aan het Kanaalzichthof in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Om ongeveer 4.05 uur kwam bij de brandweer de melding binnen dat er een voertuig in de brand stond bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Volgens een getuige zijn er twee voertuigen in vlammen opgegaan.

Vorige maand ging het ook al mis bij het Kanaalzichthof. In de nacht van 12 op 13 april werden drie auto's verwoest door brand.

Het is nog niet bekend of er opzet in het spel is.