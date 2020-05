FC Utrecht brengt vanwege het vijftigjarig bestaan van de voetbalclub een speciaal shirt op de markt. Op de achterkant van het Samen Utrecht-shirt komen 1.970 namen van supporters te staan.

Het speciale shirt heeft een beperkte oplage. Er worden er maar 1970 gemaakt. Iedereen die het shirt koopt, moet zijn naam doorgeven zodat deze op de achterkant kan worden gedrukt.

Op de voorkant van het shirt komt naast het logo van de club en sponsor Nike de tekst 'Samen Utrecht' te staan. De namen van de supporters die een exemplaar kopen worden gedrukt in de vorm van de Domtoren.

Het shirt kost 30 euro en is voor zowel volwassenen als kinderen te verkrijgen. Het kledingstuk is tot en met 31 mei te bestellen via de website van de club. De helft van de opbrengst gaat naar de maatschappelijk tak van FC Utrecht.