Een beginnend bestuurder heeft in de nacht van woensdag op donderdag bijna een politieagent aangereden in Utrecht-Zuid. Uit een blaastest bleek dat hij onder invloed was.

De bestuurder verleende de politieauto geen voorrang, terwijl dat wel moest. Na een controle bleek dat de bestuurder onder invloed was.

De beginnend bestuurder liet later weten dat hij dacht nog wel te kunnen rijden. Uiteindelijk erkende hij spijt te hebben van zijn beslissing om achter het stuur te gaan zitten. Zijn rijbewijs werd door de politie ingevorderd.