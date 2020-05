Burgemeester Jan van Zanen spreekt in een videoboodschap zijn complimenten uit aan alle Utrechters. "De deur die maandenlang potdicht zat, gaat langzaam maar zeker weer open. Die versoepelingen kwamen niet vanzelf, die hebben we met elkaar bereikt."

Van Zanen spreekt over het langzaam terugschroeven van de coronamaatregelen en zegt dat we steeds meer kunnen doen. "We kunnen weer wat meer bewegen, meer ontmoeten, meer ondernemen."

De burgemeester waarschuwt wel dat er nog steeds regels gelden. "We dromen alweer van alle dingen die het leven extra leuk maken, zeker met het heerlijke weer van deze week. Maar, ik zeg het er maar meteen bij, de algemene regels blijven van kracht. Het is belangrijk dat we ons aan de regels blijven houden zodat het virus zich niet verder verspreidt."

Ook roept Van Zanen op om rekening met elkaar te houden. "Het zal in de anderhalvemetersamenleving soms echt passen en meten zijn. Geduld hebben in de rij van de supermarkt. Elkaar de ruimte gunnen op het fietspad en in het park. Elkaar de ruimte gunnen als buurman en ondernemer. De publieke ruimte is altijd kleiner dan de wensen die we hebben."

Tot slot zegt de burgemeester dat Utrechters vol moeten houden. "De dagen dat we niet alleen dromen, maar ook doen, komen weer."