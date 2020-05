De nieuwe bibliotheek op de Neude in Utrecht is vanaf vrijdag ook geopend voor niet-leden. Bezoekers moeten vooraf wel een ticket reserveren.

De officiële opening van de bibliotheek was vorige week maandag, maar sindsdien mochten alleen leden naar binnen voor functioneel gebruik. Zij konden in de bibliotheek alleen boeken lenen en inleveren.

Vanaf vrijdag is de bibliotheek voor iedereen weer open. Bezoekers moeten wel op de website van de Bibliotheek Utrecht een ticket reserveren.

Het is vanwege de coronamaatregelen in de bibliotheek nog niet toegestaan om de studieplekken, computers, printers of leestafels te gebruiken.

