Het tweede deel van de nieuwe Utrechtse wijk Wisselspoor krijgt maximaal 1.050 woningen en plek voor horeca, parken, creatieve bedrijvigheid en andere voorzieningen. De nieuwe wijk komt op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam.

Wisselspoor is opgedeeld in vier deelgebieden. In deelgebied 1 wordt al gebouwd en daarom gaan de nieuwe plannen over de andere gebieden. Van de 1.050 nieuwe woningen komt 30 procent in de sociale huur en er komt geen middenhuur.

Van de woningen zal 15 procent vallen onder betaalbare koop (maximaal 310.000 euro). Dit zullen waarschijnlijk studio's en appartementen zijn, want in deelgebied 1 werden grondgebonden woningen verkocht voor tussen de 475.000 euro en 750.000 euro. Eenkamerwoningen stonden in deelgebied 1 te koop voor 224.000 euro. Er komen ook studentenwoningen in het gebied.

In de wijk is ook ruimte voor culturele en maatschappelijke voorzieningen, creatieve bedrijvigheid en horeca. Het ruige en industriële karakter van het gebied moet behouden blijven, onder meer door historische bebouwing te laten staan en het terug laten komen van bielzen en sporen in het gebied. Ook komen er diverse parken, minimaal 30 procent van het gebied moet straks groen zijn.

Het gebied wordt autoluw en gedeeltelijk autovrij. Bewoners zullen niet de auto voor de deur kunnen parkeren, maar in een parkeergarage. Een nieuwe fietstunnel verbindt de nieuwe woonwijk met de Cartesiusdriehoek.

De gemeente Utrecht en de NS hebben de overeenkomst deze week ondertekend en zijn blij dat het project verder kan. In 2026 moet de gehele wijk klaar zijn, maar er zal gefaseerd opgeleverd worden.