Reizigers kunnen sinds deze woensdag mondkapjes kopen bij een automaat in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. Vanaf 1 juni is het in het openbaar vervoer verplicht op een mondkapje te dragen.

Ter hoogte van de Jumbo in het winkelcentrum staat een automaat waar mondkapjes en desinfecterende handgel te koop zijn.

Reizigers die zonder mondkapje gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen een boete van 95 euro krijgen.

Onder meer de winkels HEMA en Etos hebben eerder al aangekondigd op treinstations mondkapjes te gaan verkopen.

