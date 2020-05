De gemeente Utrecht heeft een afwegingskader met richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving gepresenteerd. In het kader staan zes uitgangspunten op basis waarvan gekeken wordt of activiteiten, initiatieven en maatregelen in Utrecht binnen de regels van de anderhalvemetersamenleving wenselijk en haalbaar zijn.

Door de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen gaan er komende tijd steeds meer mensen naar buiten en wordt het drukker op straat. Daarom moet volgens de gemeente Utrecht gekeken worden naar de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte in de anderhalvemetersamenleving.

"Waar voor de crisis de druk op de openbare ruimte al hoog was, is die in een anderhalvemetersamenleving fors groter. We zullen daarom op korte termijn creatieve oplossingen moeten vinden om met de schaarse openbare ruimte in de stad om te gaan", aldus de gemeente.

Gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid staan voorop, voetganger en fietser krijgen prioriteit, de schaarse ruimte wordt eerst herverdeeld en monitoring is de basis voor het nemen van maatregelen zijn vier van die uitgangspunten.

Verder wil de gemeente Utrecht eerst aandacht besteden aan verplaatsingen (veilig boodschappen doen) en daarna pas aan buitenshuis verblijven (horeca, cultuur en sport). Op die gebieden gaat de gemeente tot slot faciliteren waar het kan en reguleren waar dat nodig is.

De zes uitgangspunten in het kader zijn bedoeld om maatregelen in Utrecht verder uit te kunnen werken. Bij het uitwerken wordt altijd rekening gehouden met de landelijke richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden en het vermijden van drukte. Het afwegingskader kan ook worden aangepast als bijvoorbeeld de landelijke richtlijnen veranderen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.