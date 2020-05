Op de Biltstraat is dinsdagochtend een winkel, genaamd Helder, geopend die zich volledig richt op de hygiëne tijdens de coronacrisis. Helder verkoopt allerlei soorten producten die te maken hebben met schoonmaken en hygiëne.

De ondernemers Maurice van Kuil en Rolf Hopman willen met de winkel aansluiten op de anderhalvemetersamenleving. Hopman heeft zelf een projectbureau gericht op horeca. "Die handel is natuurlijk ingestort, dus dan ga je nadenken over wat je kan doen."

"Consumenten kunnen natuurlijk veel spullen online bestellen, maar ik heb het idee dat er behoefte is aan een winkel waar je even kan neuzen en advies kan krijgen. Er ontstaan veel initiatieven die zich richten op het nieuwe normaal, maar die verkopen vaak maar één product en dan ook nog alleen online. Om veel van die goede producten op één plek te bundelen, hebben we deze winkel geopend", zegt Hopman.

Horecabedrijven kunnen in de winkel terecht voor producten zoals hygiënezuilen en tafeldividers, maar Helder richt zich toch vooral op individuele consumenten. "We zijn een verzamelplek waar alle soorten schoonmaakspullen te krijgen zijn. Of het nu gaat om desinfecterende handgel, mondkapjes, desinfectiespray, handschoenen of schoonmaakmiddelen", aldus Hopman.

De winkel is de eerste locatie van Helder. Als het concept aanslaat, willen Van Kuil en Hopman op meer plekken hygiënewinkels openen.

