De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de 25-jarige Youssef Ben Hamou. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een fatale schietpartij in Almere. Daarbij kwam op 21 december een 35-jarige Utrechter om het leven.

Ben Hamou is onder meer gefilmd bij het appartementencomplex waar de schietpartij plaatsvond. Die schietpartij was waarschijnlijk het gevolg van een ruzie over drugs.

In maart werd Ben Hamou al op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. In de uitzending van Opsporing Verzocht bleek dat de politie al vijftien tips had in de zaak. Ondanks die tips is de verdachte nog niet gevonden. Daarom is nu de beloning uitgeloofd.

Volgens de politie is Ben Hamou geoefend vechtsporter en vuurwapengevaarlijk. Mensen die hem zien, moeten hem niet zelf benaderen maar contact opnemen met de politie.