De politie heeft maandag in een woning in de Utrechtse wijk Lombok een man aangetroffen die waarschijnlijk al maanden dood in huis lag.

De woningbouwvereniging kreeg van buren van de man een melding over lekkage en kon daarover geen contact krijgen met de bewoner. Daarop werd de politie erbij gehaald.

"Nadat de deur was opengemaakt moesten wij de post van de mat vegen om überhaupt de deur te kunnen openen. De bewoner was helaas overleden en lag al een tijd in zijn woonkamer. Hij stond bekend als een kluizenaar en had niemand meer, geen familie, geen vrienden", zo laat een agent via Instagram weten.

De wijkagenten hebben contact opgenomen met de gemeente Utrecht om aangifte te doen van zijn overlijden, omdat er niemand anders was die dat voor hem kon doen. "Dit blijven trieste casussen, die zo nu en dan helaas voorkomen", aldus de agent.