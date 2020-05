De gemeente Utrecht heeft samen met onderwijsinstellingen en studentenorganisaties een plan ondertekend om meer studentenwoningen te bouwen. Er moeten 2.000 plekken extra komen, bovenop de 3.500 die al op de planning staan. Ook moet de wachttijd afnemen.

Het tekort op de woningmarkt voor studenten in Utrecht daalde volgens de laatste cijfers van 8.600 (collegejaar 2017-2018) naar 7.400 (2018-2019). Ondanks die daling en alle inspanningen om hierin verdere verbetering te brengen, is het tekort nog steeds groot.

"Daarom is er extra inzet en samenwerking nodig. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een toegankelijke stad is met goede en betaalbare woningen voor studenten", aldus GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen.

De gemeente Utrecht heeft daarom een plan ondertekend samen met de Utrechtse studentenorganisaties en onderwijsinstellingen. In 2030 moet vraag en aanbod in de stad dan in evenwicht zijn. Er is ook een lijst gepubliceerd met mogelijke locaties, zoals het voormalig Pieter Baan Centrum, 't Goylaan, de Merwedekanaalzone en het IBB.

Ook de wachttijd voor een woning moet flink omlaag. Bij SSH wachten studenten bij de minst gewilde complexen al gemiddeld 27 maanden. Het streven is om dit terug te brengen naar 15 maanden.

De afspraken heeft de gemeente met de huidige partners (SSH, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, BoKS en VIDIUS) gemaakt voor de komende vijf jaar.