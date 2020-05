De hockeyers van Kampong leveren voor het lopende seizoen 10 procent van hun salaris in om de club tegemoet te komen vanwege de coronacrisis, zo bevestigt Bjorn Kellerman dinsdag tegenover hockey.nl.

Het inleveren van een deel van het salaris is volgens Kellerman een unaniem besluit van de spelers van Kampong zelf. "Wij begrijpen dat de salarissen een grote kostenpost voor de club is. Normaal leveren wij de club ook veel op, maar dat is door het coronavirus nu niet het geval omdat we geen wedstrijden kunnen spelen."

"Niettemin hebben we de afgelopen periode netjes ons geld gekregen. De club is altijd goed voor ons, dus wij vinden als spelersgroep dat wij ook een gebaar moeten maken nu de club het lastig heeft", aldus de 64-voudig international van Nederland.

Ook bij de hockeyclubs HGC uit Wassenaar, SCHC uit Bilthoven en Tilburg brengen spelers een financieel offer om hun club door de coronacrisis te slepen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.