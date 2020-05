Stichting Art Utrecht, een samenwerking van galeries in de stad, neemt volgende maand een weekend het voormalige pand van Broese aan de Stadhuisbrug in gebruik, zo is zondag bekendgemaakt.

Dat wordt gedaan tijdens de Open weekend Art Utrecht / Galleries & Art Spaces, die van 12 tot en met 14 juni op het programma staat.

Tijdens het evenement openen verschillende galeries in Utrecht weer de deuren. Art Utrecht opent dat weekend in het voormalige pand van Broese. Wat er precies te zien zal zijn is nog niet bekend.

Stichting Art Utrecht is opgericht om de zichtbaarheid van beeldende kunst in de stad te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een website waar galeries en musea zich kunnen presenteren, en waar een agenda met tentoonstellingen te vinden is. Ook organiseert de stichting twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst.

Kledingzaak Broese verhuisde in april naar de nieuwe vestiging in Post Utrecht. Wat er uiteindelijk met het pand aan de Stadhuisbrug gaat gebeuren, is nog niet bekend.