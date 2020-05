Winkelcentrum The Wall krijgt zestig F1-racesimulatoren waar mensen tegen elkaar kunnen racen. De gamehal gaat op 1 juni open.

De Official F1 Racing Centre, zoals de locatie gaat heten, bevat drie volledige 'virtuele grids' met in totaal zestig speciaal ontworpen racesimulatoren. Fans kunnen hier racen tegen andere spelers.

"Gezien de nog altijd groeiende populariteit van Formule 1 in Nederland zijn we verheugd om samen met F1 in Utrecht het eerste Official F1 Racing Centre te openen", zegt Niels Roodenburg, directeur van The Official F1 Racing Centre.

"Hier zijn bezoekers van alle leeftijden en niveaus welkom om te ervaren hoe gaaf het is om in een virtuele F1-auto te rijden. Formule 1 is hier voor iedereen", aldus Roodenburg.

Vanaf 10 juli kunnen gamers ook het officiële Formule 1-spel van dit jaar spelen in de hal. Dan kan er geracet worden op bijvoorbeeld het circuit van Zandvoort.