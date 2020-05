Café Elinkwijk aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gaat de deuren sluiten. Volgens eigenaar Anita Geerink is het gezien de omstandigheden de beste keuze.

Het café sluit op 31 mei definitief. Een dag later had Geerink eventueel weer gasten mogen ontvangen bij een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen, maar dat zou niet rendabel zijn voor haar café. Er is geen sprake van een faillissement, maar van een overwogen besluit.

"Het is een heel dubbel besluit. Aan de ene kant is het verschrikkelijk verdrietig, maar ik mag ook in mijn handen knijpen dat ik er op een nette manier uit kan stappen", zo zegt Geerink.

"De vooruitzichten zijn echter te slecht om door te gaan. Vanaf 1 juni mag ik veertien mensen in de kroeg hebben. Het is onduidelijk wanneer ik weer volledig open mag. Dat kan oktober, november, december of zelfs nog later zijn. Dan ga je er wel over nadenken."

Het café bestaat sinds 2011 en zou volgend jaar het tienjarig jubileum vieren. Geerink: "Toen ik eraan begon, was dat ook een beetje het doel. Al met al is dit gewoon het beste moment om eruit te stappen. Ik houd nog wat centjes over en ben een gelukkig mens."