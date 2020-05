Festival Oude Muziek Utrecht publiceert video's van concerten die gratis bekeken kunnen worden. Op dit moment zijn er 28 registraties van concerten te zien. De online catalogus wordt elke maand aangevuld.

Volgens festivaldirecteur Xavier Vandamme gaat het om unieke muziek. "Het betreft repertoire dat maar zelden te horen is: van onbekende klavecimbelmuziek van Giovanni Maria Trabaci door Marco Mencoboni tot motetten van Johannes Tinctoris door Le Miroir de Musique."

Naast de publicatie van oude concerten wordt momenteel ook gewerkt aan een aanvullend programma voor de periode waarin het festival eigenlijk zou plaatsvinden. Op deze manier probeert de organisatie het contact met het publiek te behouden en de muziek door te laten klinken.

"We denken aan Skype-scratches voor amateurzangers, livestreams van beiaardconcerten vanaf de Domtoren en een radioprogrammering met onze mediapartner AVROTROS. Op dit moment werken we deze plannen uit. We verwachten medio juli met het aanbod naar buiten te komen", aldus Vandamme.

De organisatie van Festival Oude Muziek Utrecht zegt dat er in september in totaal 51 concertregistraties gratis beschikbaar zijn.