Een overgroot deel van de Utrechters zegt gelukkig te zijn en is tevreden over het eigen leven, maar er spelen ook problemen als langdurige armoede. Dat blijkt uit de Utrecht Monitor 2020, een rapport met feiten en cijfers over de stad.

Uit het rapport blijkt dat het met de meeste inwoners van de stad goed gaat: 82 procent geeft aan gelukkig te zijn en zelfs 88 procent van de Utrechters is tevreden over het eigen leven.

"Ook zien we in 2019 positieve ontwikkelingen als het gaat om tevredenheid over voorzieningen, de vaccinatiegraad, digitale vaardigheden, duurzame energie, openbaar groen en het aantal verkeersongevallen", aldus de gemeente Utrecht.

Hoewel de regio economisch sterk is en het aantal Utrechters met een laag inkomen in 2019 is gedaald, zijn er ook zorgen over de financiën van inwoners. Zo zijn er meer Utrechters die langdurig in armoede leven.

Daarnaast blijven er tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan en stegen vorig jaar de criminaliteitscijfers met 1 procent (na een jarenlange daling). Met name het aantal online fraudemisdrijven groeit. Ook zeggen meer Utrechters last te hebben van verkeersoverlast en zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid.

Utrecht Monitor graadmeter voor evaluatie beleid

De Utrecht Monitor geldt normaal gesproken als graadmeter voor de evaluatie van beleid, maar dit jaar heeft de coronacrisis grote impact op de handelwijze van de Utrechtse politiek.

"Hoe beleidswijzigingen en genomen acties op de lange termijn gaan uitpakken, is erg onzeker. We verwachten een trendbreuk voor veel cijfers, waardoor informatie over 2019 - het onderwerp van de huidige monitor - extra belangrijk wordt", aldus de gemeente.

Er wordt momenteel gewerkt aan een trendrapport waarin actuele cijfers over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden opgenomen. Dit rapport verschijnt voor de zomer.

