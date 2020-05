De vestiging van Ekoplaza aan de Zadelstraat in Utrecht gaat de deuren sluiten. Het is volgens bedrijfsleider Jitse Rijkeboer niet meer rendabel om de winkel open te houden.

Het besluit om de winkel te sluiten is afgelopen maandag genomen. Klanten kunnen nog tot en met 23 mei terecht bij de biologische supermarkt.

Het personeel blijft wel in dienst van Ekoplaza. Zij zullen worden overgeplaatst naar een vestiging in de buurt. De keten heeft meerdere winkels in Utrecht, waaronder op de Twijnstraat, de Amsterdamsestraatweg en de Nachtegaalstraat.

Aan de Zadelstraat zit al meerdere jaren een biologische supermarkt, die de laatste tijd de naam Ekoplaza had. Het is nog niet duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren.