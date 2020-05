De wijkagent in het Utrechtse centrum vreest dat het aantal dak- en thuislozen en verslaafden op straat door de coronacrisis zal toenemen.

Zijn wijk, die station Utrecht Centraal, horeca- en winkelgebied in de historische binnenstad en winkelcentrum Hoog Catharijne omvat, wordt normaal doorkruist door honderdduizenden mensen, maar door de coronamaatregelen zijn er nog maar relatief weinig mensen op straat.

"De mensen die geen thuis hebben of die op staat hun behoefte moeten halen, zoals drugs of bedelen om geld, vallen door het lege straatbeeld meer op", aldus de wijkagent. Ook voor hen gelden de coronaregels van 1,5 meter afstand houden en niet met drie of meer personen samen een groep vormen.

De wijkagent meldt dat ze hen erop aanspreken als ze zich niet aan de regels houden. "Een enkele keer leidt dat tot een bekeuring of een gebiedsverbod, ook omdat overlast veroorzaakt door drugsverslaafden en verwarde personen nu meer opvalt", zegt de wijkagent. "Maar bij deze groep probeer je wat terughoudender te zijn, omdat ze vaak geen thuisbasis hebben."

"Voor hen tellen alleen de problemen van die dag en dat is om een paar euro's bij elkaar te sprokkelen of drugs te scoren. De coronamaatregelen nemen we voor de lange termijn, maar lange termijn werkt niet voor deze groep."

De wijkagent vreest dat door de coronacrisis het aantal dak- en thuislozen en verslaafden op straat zal toenemen. "Een opvanghuis, zoals het Leger des Heils, moet ook rekening houden met die 1,5 meter afstand en moet de ruimte daarop aanpassen, waardoor er minder plekken beschikbaar zijn, maar zo komen er dus meer mensen op straat."

