Een motorrijder is zaterdagavond zijn voertuig kwijtgeraakt. De politie hield de man aan voor het maken van wheelies op de weg, door rood rijden en het negeren van een stopteken. Ook kreeg hij samen met een andere motorrijder meerdere boetes.

Agenten zagen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland twee motorrijders opvallend over de weg rijden. Het duo reed op het achterwiel en negeerde een rood verkeerslicht. De agenten gaven de motorrijders een stopteken, maar het duo reed door. Even later lukte het de politie wel om een van de bestuurders langs de weg te zetten.

De 22-jarige bestuurder uit Utrecht bleek niet over het juiste rijbewijs te beschikken. Hij bleek een maand eerder ook al een keer betrapt te zijn voor een vergelijkbare overtreding. Daarom is de motor in beslag genomen. Ook is de man bekeurd voor het negeren van een stopteken, het rijden door rood licht en het rijden zonder rijbewijs.

De tweede bestuurder is niet meer aangetroffen, maar zijn kenteken is bekend bij de politie en daarom krijgt hij de bekeuringen nog thuisgestuurd.