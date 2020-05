De politie heeft na negen jaar alsnog een voortvluchtige oplichter aangehouden in de Weltevredenstraat in Utrecht. Het onderzoeksteam kon na onderzoek de verblijfplaats van de 37–jarige man achterhalen en hem oppakken.

De veroordeelde, zonder vaste woon- of verblijfplaats, pleegde tussen 2007 en 2011 vele oplichtingen. De man was sinds 2011 volledig van de radar verdwenen. Na intensief onderzoek waren er sterke aanwijzingen dat hij zat ondergedoken in een Utrechtse woning.

De woning werd geobserveerd en de man kon worden herkend op basis van een bijna tien jaar oude foto. De verdachte wilde bij zijn arrestatie nog vluchten via het dakraam, maar dat lukte niet. Hij moet nog een gevangenisstraf van een jaar uitzitten.