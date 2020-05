De nieuwe centrale bibliotheek van Utrecht in het voormalige postkantoor aan de Neude is maandag geopend. Dit had eigenlijk 13 maart moeten gebeuren, maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

D66-wethouder Anke Klein deed maandagochtend rond 10.00 uur de deur open van de bibliotheek. Samen met directeur Ton van Vlimmeren sprak ze haar enthousiasme uit over de nieuwe bibliotheek. Toen Van Vlimmeren en Klein naar binnen liepen klonk er gejuich en applaus.

De opening van de bibliotheek gebeurde wel in aangepaste vorm. Alleen leden mogen de nieuwe locatie in, er gelden aangepaste openingstijden en bezoekers moeten via de website een tijdslot reserveren. In de bibliotheek zijn looprichtingen aangegeven en er staan desinfectiemiddelen. Ook moeten kinderen onder de zestien jaar samen met een volwassenen komen.

De opening van de centrale bibliotheek is de afsluiting van een jarenlange renovatie van het Rijksmonument, dat voor het eerst geopend werd in 1924. Naast de bibliotheek zitten ook de Albert Heijn, een grote fietsenstalling, boekwinkel Broese, buitensportwinkel Bever en Apple-winkel Amac in het pand.

