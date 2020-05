Op de Nachtegaalstraat in Utrecht is maandag een pop-upwinkel geopend voor niet-medische mondkapjes. Zowel particulieren als bedrijven kunnen in de winkel terecht en er is geen afnamelimiet.

De ondernemers die de winkel openen, willen iedereen de kans bieden om tegen een normale prijs mondkapjes te kopen. De mondkapjes lijken op termijn nodig als mensen weer massaal gaan reizen binnen Nederland.

"Omdat de maatregelen worden versoepeld en het dragen van de kapjes in sommige gevallen, zoals in het OV, verplicht worden, zal er veel vraag zijn. Daarom hebben wij besloten deze mooie kans aan te grijpen en de mensen te helpen om aan mondkapjes te komen", aldus Wouter van Dijk van de pop-upwinkel.

De niet-medische mondkapjes zijn te koop in dozen van vijftig stuks, voor 50 euro per doos. Klanten kunnen zowel kleine als grote hoeveelheden mondkapjes kopen, omdat er geen limiet is voor het aantal dozen per klant.

