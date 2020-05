Een 24-jarige Utrechter die een supermarktmanager in het gezicht spuugde, moet zeven dagen de cel in. Het incident gebeurde op 28 april bij de Jumbo aan de Euterpedreef in Overvecht.

De man wilde bij de supermarkt naar binnen, maar een medewerker vertelde dat dat niet mocht vanwege het nieuwe deurbeleid. Op dat moment werd hij agressief.

De manager van de Jumbo liep naar de ingang toe en werd daar door de man hardhandig beetgepakt, uitgescholden en twee keer in zijn gezicht gespuugd. Het incident werd gefilmd door een beveiligingscamera.

De rechter veroordeelde de man tot zeven dagen celstraf waarvan vijf voorwaardelijk. Ook is de Utrechter veroordeeld tot een werkstraf van 32 uur en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen.