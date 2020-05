De inwoners van Utrecht houden zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen, schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

"Vooral in parken en op het water kan het bij mooi weer in de loop van de dag druk worden, maar mensen laten zich over het algemeen goed aanspreken en volgen de aanwijzingen van handhavers en de politie op", aldus de burgemeester.

Van Zanen is ook kritisch, want op sommige plekken worden handhavers lastiggevallen. "Dit gebeurt vooral in de late dienst. Op bekende hotspots worden kleine en enkele grotere groepen jongeren waargenomen die uitdagend gedrag vertonen. Door het gesprek aan te gaan, is in de meeste gevallen geen sprake van escalatie geweest."

De burgemeester voegt daaraan toe dat het ontoelaatbaar is als jongeren in conflict komen met handhavers. "In samenwerking met de politie wordt gewerkt aan een passende aanpak."

