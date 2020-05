Een man is vrijdag aangehouden nadat hij in het centrum van Utrecht twee jonge vrouwen had bespuugd. De politie is ondanks de aanhouding nog wel op zoek naar de slachtoffers.

Het incident gebeurde tussen 12.00 uur en 12.30 uur bij de verkeerslichten op de kruising van het Vredenburg en de Lange Viestraat. De jonge vrouwen werden bespuugd door een man op de fiets.

Niet veel later kon de verdachte worden aangehouden. De politie komt nu graag in contact met de slachtoffers zodat zij aangifte tegen de man kunnen doen.