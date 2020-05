De actie van het Amsterdamse restaurant RIJKS om met een bus op het Janskerkhof in Utrecht afhaalmaaltijden te bezorgen gaat niet door. Het restaurant heeft geen vergunning voor de actie.

RIJKS heeft net als alle andere horecazaken de deuren moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen. Om voor toch wat omzet te zorgen, is het restaurant afhaalmaaltijden gaan maken. In Amsterdam is dit een succes en RIJKS kreeg de vraag of dit ook in andere steden kon.

Het restaurant besloot om met een bus naar het Janskerkhof in Utrecht te komen om daar afhaalmaaltijden te bezorgen op 14 mei. De vooraf bestelde maaltijden waren snel uitverkocht en er werd meteen een tweede dag gepland (20 mei).

De gemeente Utrecht laat echter weten dat de actie op het Janskerkhof niet door kan gaan. Er is namelijk geen vergunning aangevraagd. "In al ons enthousiasme was dit een ondoordachte actie. Hiervoor bieden wij ons excuses aan", aldus het restaurant. RIJKS is nu op zoek naar een alternatieve locatie in Utrecht.

Lokale horeca niet blij met actie RIJKS

Verschillende lokale horecaondernemers vinden de actie van RIJKS niet gepast. Utrechtse restaurants doen er nu alles aan om het hoofd boven water te houden en daarom vinden ze de timing van RIJKS ongeschikt.

RIJKS begrijpt de kritiek, maar spreekt van een goedbedoelde actie. Het restaurant heeft dan ook contact opgenomen met verschillende Utrechtse ondernemers om dit uit te leggen.

"Wij proberen sinds de opening een podium te geven aan collega's uit de branche. Door samen te werken met lokale leveranciers, maar ook met chefs uit andere steden of landen. Vanuit dit perspectief zullen wij ook blijven ondernemen om de coronacrisis te overwinnen", aldus RIJKS.

