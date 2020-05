Op de helling van de Catharijnesingel ter hoogte van de Rijnkade in Utrecht is donderdag op een speciale manier gras ingezaaid. Er is een mengsel van graszaad, water, mest en lijm op gespoten waardoor de kade nu gifgroen kleurt.

Het mengsel is met een spuitkanon aangebracht op de helling van de singel. De techniek heet hydroseeding en zorgt ervoor dat het zaad goed blijft liggen waardoor het bij bijvoorbeeld veel neerslag niet wegspoelt.

Projectorganisatie CU2030 verwacht dat er over vier tot zes weken al flink wat gras is gegroeid. Tot die tijd mag er niet op de helling gelopen worden.

Het stuk Catharijnesingel waar nu wordt gewerkt is het laatste onderdeel in de schakel. De verwachting is dat er op 12 september weer een rondje om de binnenstad van Utrecht gevaren kan worden.