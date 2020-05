Als het coronavirus de komende tijd onder controle blijft, mogen ook concertzalen vanaf 1 juni onder voorwaarden de deuren openen. Het Utrechtse TivoliVredenburg bereidt zich hierop voor en maakt plannen om dat op een verantwoorde manier te doen.

Voor concertzalen geldt dat er inclusief personeel maximaal dertig mensen tegelijk binnen mogen zijn en dat ze 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Verder moeten bezoekers vooraf een kaartje kopen en moet TivoliVredenburg vooraf in een gesprek inschatten of de komst van de gast tot een besmettingsrisico leidt.

TivoliVredenburg overweegt rondleidingen te gaan organiseren, waarbij publiek via verschillende zalen in tijdslots langs muzikale optredens wordt geleid.

"Dat zou binnen de voorwaarde van 1,5 meter afstand moeten lukken. Zo maken we op een veilige manier maximaal gebruik van ons gebouw", zegt een woordvoerder van TivoliVredenburg.

"We kunnen niet wachten om weer open te gaan en zijn daarom blij met dit vooruitzicht. Ook al is het niet veel, de versoepeling naar dertig personen geeft ons weer mogelijkheden om publiek te ontvangen, artiesten op het podium te zetten, medewerkers te laten werken, muziek te laten klinken. Dat geeft weer perspectief".

'Heropening wordt niet rendabel'

De woordvoerder benadrukt dat de heropening in eerste instantie niet rendabel is. "Die dertig staan wel in schril contrast met het aantal mensen dat we normaliter kunnen ontvangen. Normaal gesproken ontvangen we duizenden bezoekers per dag en bieden we tegelijkertijd ruimte aan popconcerten, klassieke orkesten, jazzbands, debatten en dansnachten", zegt ze.

"Nu liggen het voorjaarsseizoen en de zomer eruit en ook in het najaar vallen grote gaten in de programmering. Het denken in traditionele concertformules moeten we even laten varen. De komende weken gaan we dat idee verder uitbroeden en in de zomer willen we van start."

TivoliVredenburg heeft extra financiële steun van de overheid hard nodig, zegt de woordvoerder. Maar ze blijft optimistisch: "Toch is dit is een begin, de artiest krijgt weer mensen voor zich in plaats van een scherm, de technicus staat weer even aan de knoppen en het publiek voelt zich weer publiek."