De politie in Utrecht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 24 bekeuringen uitgedeeld tijdens een verkeerscontrole in het centrum.

Agenten bekeurden scooterrijders, fietsers en automobilisten. Zij kregen boetes voor verschillende overtredingen, waaronder het niet hebben van verlichting, te hard rijden en geen gordel dragen.

In de Daalsetunnel kregen twee bestuurders een boete, omdat ze 95 en 96 kilometer per uur reden, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.

Ook bekeurden agenten twee scooterrijders met een WOK-melding op hun scooter. Een WOK-melding houdt in dat de scooter niet aan de wettelijke eisen voldoet en opnieuw gekeurd moet worden.

De politie hield in de nacht van maandag op dinsdag ook al een verkeerscontrole op de Catharijnesingel. Toen kregen 29 bestuurders een bekeuring.