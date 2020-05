De langverwachte herinrichting van de Voorstraat in Utrecht is woensdag begonnen, nadat het project meerdere keren vertraging opliep. De werkzaamheden in de straat duren ongeveer zes maanden.

Na de herinrichting is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en is er meer groen aanwezig. Het smalle fietspad vanuit de Neude naar het Lucasbolwerk verdwijnt. De stoepen worden verbreed om meer ruimte te maken voor de voetgangers en op het middenstuk delen de fietsers en auto's de weg.

Daar komt een 'auto te gast'-principe: er wordt in plaats van de huidige autostraat een lange rode fietsstraat aangelegd. Deze zal lopen van de kruising van de Voorstraat en de Neude tot aan de kruising van de Wittenvrouwenbrug en de Wittevrouwensingel.

De Voorstraat is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers, auto's en bevoorradingsverkeer. Automobilisten kunnen omrijden via de Nobelstraat of de Wittevrouwensingel. Fietsers kunnen meerdere routes kiezen, door bijvoorbeeld de Lange Jansstraat en de Nobelstraat. De gemeente biedt daarnaast met borden een alternatieve route via de Sint Jacobsstraat en de Loeff Berchmakerstraat.

Voor bestemmingsverkeer is met borden een omleidingsroute aangegeven. Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden lopen, waardoor huizen, winkels en horecazaken in de straat bereikbaar blijven. Er rijden tijdens het project geen bussen door de Voorstraat.

Het werk aan de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat moet voor half november klaar zijn, zodat de doorgaande route weer open kan. Aansluitend wordt ook de Wijde Begijnestraat heringericht. In totaal duren de werkzaamheden zo'n acht maanden.