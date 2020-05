Het deel van de rijbaan langs de Catharijnesingel ter hoogte van de Vredenburgkade is klaar. Er liggen klinkers en beide weghelften zijn van elkaar gescheiden.

Ook het fietspad in de richting van het Moreelsepark is gereed. Aan de kant van het water wordt momenteel nog aan het fietspad gewerkt. Ook komt er nog een busbaan en een halte waar reizigers in en uit kunnen stappen.

Vorige maand werd een update gegeven over de werkzaamheden aan de Catharijnesingel zelf. Ondanks het coronavirus gaat het werk namelijk gewoon door. Aannemer Rob Peerdeman zei dat er voorbereidingen werden getroffen om de singel uit te graven.

De oplevering van de herstelde singel staat gepland voor september dit jaar.