De politie heeft vorige week dinsdag en woensdag twee mannen uit Utrecht en een man uit Soest aangehouden. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot moord en deelname aan een criminele organisatie.

De mannen zijn 26, 23 en 22 jaar oud. De 26-jarige man uit Soest zat tijdens zijn aanhouding al vast. Hij werd in november opgepakt vanwege zijn rol bij de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam.

De mannen worden verdacht van een poging tot moord op 30 oktober vorig jaar. Destijds werd een man in Utrecht door drie andere mannen met bivakmutsen mishandeld. Het 28-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en werd bij de mishandeling onder meer op zijn hoofd geslagen.

Het onderzoek naar de poging tot moord in de omgeving van de Hopakker en de Adelaarsstraat in Utrecht is nog in volle gang. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.

De criminele organisatie waar de drie mannen vermoedelijk deel van uitmaken, wordt ervan verdacht liquidaties te faciliteren door auto's die gebruikt worden bij ernstige geweldsmisdrijven te stelen, helen en leveren.

Een garagebox aan de Oosterleestraat in Utrecht is hierbij in beeld gekomen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat de mannen zelf ook geweldsmisdrijven uitvoeren of laten uitvoeren.