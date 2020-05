Burgemeester Jan van Zanen schreef maandag een toespraak voor de Dodenherdenking. Er zijn ook in Utrecht geen publieke herdenkingen vanwege de coronamaatregelen. Van Zanen legde wel een krans bij het monument op het Domplein.

"Dat de Dodenherdenking niet in het openbaar plaatsvindt, is bijna niet voor te stellen. Het zegt iets over deze ingrijpende periode, maar in ieder geval ook over 75 jaar geleden toen er een einde kwam aan een periode van onderdrukking, geweld en terreur. Die oorlogsjaren vormen nog altijd een ijkpunt in de geschiedenis van Nederland en die van Utrecht", aldus Van Zanen.

"Voordat op 7 mei 1945 de Polar Bears (Brits-Canadese leger, red.) door de Biltstraat, de Voorstraat en de Potterstraat de stad introkken, maakten de inwoners van Utrecht nog enkele afschuwelijke maanden door. Er was maar weinig leven in de stad. Voor de levensmiddelenwinkels stonden lange rijen mensen te wachten, vaak zonder resultaat. De mensen hadden honger."

De burgemeester benadrukt dat ook nu gedacht moet worden aan alle slachtoffers van die tijd. "We denken aan hen met groot respect. We denken aan hen opdat we - in Utrecht en waar dan ook - niet vergeten. Dank u wel."

