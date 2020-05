De politie heeft het afgelopen weekend in Utrecht 41 automobilisten een bekeuring gegeven bij meerdere controles in de stad.

Agenten controleerden op zaterdag en zondag auto's op de Beneluxlaan, de J. Haydnlaan, de Lessinglaan, de Cartesiusweg, de Marnixlaan en de Einsteindreef.

De politie hield in totaal 41 automobilisten staande. Daarvan kregen twintig bestuurders een boete voor te hard rijden, de rest kreeg een bekeuring voor andere overtredingen.

Op de Einsteindreef werd de hoogste snelheid gemeten. Een bestuurder van een BMW reed 126 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 50 kilometer per uur is. Hij had ook nog een taser in de auto liggen.