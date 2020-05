Door de coronacrisis zal Dodenherdenking er dit jaar ook in Utrecht anders uitzien dan anders. Alle publieke herdenkingen zijn afgelast en het devies is om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Er zullen wel kransen worden gelegd bij oorlogsmonumenten en er zijn enkele online initiatieven om stil te staan bij de 75e Dodenherdenking.

Burgemeester Jan van Zanen legt maandag in de loop van de dag een krans bij het monument op het Domplein. Dit gebeurt onaangekondigd, zonder ceremonie en zonder publiek. Ook leggen medewerkers van Stadsbedrijven in de loop van de ochtend een krans bij alle monumenten in de wijken.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Nederlanders op om de vlag de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Ook wordt iedereen met een blaasinstrument opgeroepen om het taptoesignaal mee te spelen vanuit huis of de tuin.

Een aantal wijkcomités geeft een andere invulling aan de herdenking door bijvoorbeeld online gedichten te laten voordragen of afbeeldingen van oorlogsmonumenten in de wijk te delen. Ook is er een speciaal theaterprogramma waar verschillende Utrechtse culturele instellingen aan deelnemen.