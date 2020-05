Een minderjarige jongen is donderdag in een woonwijk in Terwijde onder bedreiging van een steekwapen beroofd. De politie arresteerde niet veel later een twintigjarige man uit Utrecht.

De straatroof vond plaats op de hoek van de Victor Herbertstraat en de Frans Leharsingel in Utrecht. De verdachte sprak het slachtoffer aan en liet hem zijn steekwapen zien. Hij zei dat de jongen zijn sieraden moest geven. Na de diefstal vluchtte de verdachte weg in de richting van de Jean Gilbertlaan.

Na een kort onderzoek kon de politie de identiteit van de verdachte achterhalen. De man werd donderdag aangehouden bij zijn woning in Utrecht. Hij was in het bezit van de gestolen sieraden.