Bouchra Dibi wordt de nieuwe voorzitter van het bevrijdingsfestival Utrecht. Zij neemt het stokje over van Machteld Smits die acht jaar aan het roer heeft gestaan.

Dibi was jarenlang raadslid voor de PvdA. Sinds 2018 is ze als bestuurslid betrokken bij het bevrijdingsfestival Utrecht.

De komende jaren hoopt Dibi dat nog meer Utrechters het festival, dat normaal gesproken op 5 mei plaatsvindt, weten te vinden. Ook mensen die voorheen misschien niet zo snel naar het bevrijdingsfestival zouden komen.

"De diversiteit aan inwoners wil ik graag terug zien komen tijdens ons festival. Want vrijheid is van ons allemaal."

Dit jaar gaat het festival in Park Transwijk vanwege de coronamaatregelen niet door. "Onze wens is dat we op 5 mei 2021 in goede gezondheid onze vrijheid kunnen vieren, met elkaar", zegt Dibi.