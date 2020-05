De politie heeft donderdag een twintigjarige man uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van een straatroof die een dag eerder plaatsvond op de Victor Herbertstraat.

De verdachte beroofde daarbij een minderjarige jongen onder bedreiging van een steekwapen. Op de hoek van de Victor Herbertstraat en de Frans Leharsingel in Utrecht sprak de verdachte het slachtoffer aan.

Hij dreigde al snel met een steekwapen en zei dat de jongen zijn sieraden af moest staan. Vervolgens vluchtte hij op een fiets in de richting van de Jean Gilbertlaan.

Na onderzoek kon al snel de identiteit van de verdachte worden achterhaald. De man bleek te voldoen aan het signalement en was in het bezit van de gestolen sieraden. Hij werd aangehouden bij zijn woning in Utrecht en zal vrijdag worden voorgeleid.