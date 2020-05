Utrechters in de bijstand lijken baat te hebben bij meer vrijheid en meer begeleiding. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van de Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht. Onderzoekers geven wel aan dat men voorzichtig moet zijn met verdere conclusies.

Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of betaald werk. Voor het onderzoek zijn 752 bijstandsgerechtigden, die zich vrijwillig hebben opgegeven, zestien maanden lang willekeurig ingedeeld in vier verschillende experimentgroepen.

Zo was er een groep die gewoon volgens de huidige wet- en regelgeving bleef opereren, een groep waarbij er veel minder regels gelden en waarbij ze mochten kiezen of ze begeleiding wensten, een groep waarbij juist stevig werd ingezet op hulp en begeleiding en als laatste een groep waarbij de deelnemers meer mochten bijverdienen met behoud van hun uitkering.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er ruimte is voor verbetering van het huidige systeem, want er waren positieve resultaten te zien bij deelnemers die meer mochten of steun kregen. Zo zouden sommige deelnemers voor een paar uur in de week werk vinden of zou het zelfvertrouwen van de deelnemers stijgen. Verschillende methodes zouden beter werken bij verschillende doelgroepen.

Er zijn ook kanttekeningen, want het onderzoek had eigenlijk langer moeten duren en het is onduidelijk of de deelnemers representatief zijn. Tevens staat er in het rapport dat resultaten ook door toeval kunnen komen. Wel zijn er "naar alle waarschijnlijkheid" geen negatieve effecten. De vraag wat de optimale regeling is, is ook nog niet beantwoord.

GroenLinks-wethouder Linda Voortman zei tijdens de presentatie van het rapport tevreden te zijn met de resultaten. De gemeente Utrecht wil de lessen die geleerd zijn gaan toepassen op hun eigen dienstverlening.