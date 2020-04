De gemeente Utrecht wil dat de overheid mee gaat betalen aan het aardgasvrij maken van het Utrecht Science Park. Er is daarom een aanvraag ingediend voor een bijdrage van 5 miljoen euro.

Het is al langer de ambitie om het Utrecht Science Park (USP) van het gas af te halen. Eind 2018 hebben de Universiteit Utrecht, het UMC, de Hogeschool Utrecht en Stichting Kantorenpark Rijnsweerd afgesproken samen te gaan werken om gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij te maken.

Volgens de gemeente zal het grootste deel van de aangevraagde bijdrage worden gebruikt voor het aardgasvrij maken van de gebouwen Willem C. van Unnik, Educatorium en Marinus Ruppert van de universiteit en delen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC.

Een ander deel van de bijdrage zal worden gebruikt voor onderzoek naar aansluiting van gebouwen van de hogeschool op warmte- en koude-infrastructuur van de universiteit en voor onderzoek naar samenwerking op het gebied van warmte- en koudeopslag.

Aanvraag in samenwerking met Universiteit Utrecht en UMC

De gemeente benadrukt dat de aanvraag tot stand is gekomen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC en met instemming van partijen als SSH Studentenhuisvesting en de Hogeschool Utrecht.

Om aan de voorwaarden van een bijdrage van de overheid te voldoen, moet de uitvoering van het ingediende plan dit jaar starten. Het plan om het USP aardgasvrij te maken is volgens de gemeente kansrijk.

Naast het USP is het ook de ambitie om van Overvecht-Noord een aardgasvrije wijk te maken. Eerder dit jaar kreeg de gemeente te maken met een tegenslag toen de Tweede Kamer een motie aannam die betrekking had op het invoeren van een kookgasverbod in de Utrechtse wijk.