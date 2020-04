Het Utrechtse stadslab RAUM is op zoek naar ideeën voor kunstinstallaties in de publieke ruimte, die sociale eenzaamheid tegengaan.

RAUM zoekt installaties voor de publieke ruimte, die aanzetten tot sociaal contact tussen mensen die elkaar niet kennen en voor contact op 1,5 meter afstand.

Het idee erachter is dat het coronavirus het stadsleven radicaal verandert en dat social distancing de nieuwe norm wordt. RAUM denkt dat steeds meer mensen last hebben van sociale eenzaamheid, omdat het culturele stadsleven stilstaat en iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Na 1 juni gaat RAUM kijken welke voorstellen geschikt zijn om op het Berlijnplein of in een mobiele vorm in de wijk uit te voeren. Het plan moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het ontwerp toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en vindt RAUM het extra interessant als de installatie in verbinding staat met een virtuele omgeving.

De creatieve makers die worden uitgekozen, krijgen professionele begeleiding, een budget en een honorarium. Op de website van RAUM staat wat de voorwaarden van het project precies zijn.

Creatieve makers kunnen hun ideeën tot en met 1 juni opsturen naar RAUM. De winnende plannen zijn van november 2020 tot het voorjaar van 2021 gratis te zien op en rond het Berlijnplein.