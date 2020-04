De Utrechtse kunstenaarsvereniging Kunstliefde neemt vanaf mei het voormalige pand van de centrale bibliotheek in gebruik. De gemeente heeft Kunstliefde het gebouw aan de Oudegracht tijdelijk gegund.

Het pand is tot het verkocht wordt in beheer van Ad Hoc. De gemeente heeft Ad Hoc nadrukkelijk gevraagd om maatschappelijke initiatieven een kans te geven in het pand. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente het gebouw gaat verkopen of verhuren.

Ad Hoc gaat nu in samenwerking met Kunstliefde invulling geven aan het leegstaande gebouw. Kunstliefde is een kunstenaarsgenootschap dat werd opgericht in 1807 en onder anderen Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Dick Bruna als leden had.

Kunstliefde gaat in het pand aan de Oudegracht werken aan de plannen voor de tentoonstelling UtrechtDownUnder, die in november voor de vierde keer moet plaatsvinden. Eerdere edities van UtrechtDownUnder waren in de werfkelders en in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein.

Kunstliefde dreigde in maart vorig jaar failliet te gaan toen de huur van het pand aan de Nobelstraat met 500 procent verhoogd werd. Het genootschap gaf toen aan niet over de financiële middelen te beschikken om aan de huurverhoging te voldoen. In een rechtszaak werd de eigenaar van het pand in het gelijk gesteld. De huur werd per 1 januari van dit jaar verhoogd.

.