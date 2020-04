Tientallen culturele instellingen in de provincie Utrecht hebben woensdag samen een brandbrief gestuurd naar de provincie Utrecht, waarin ze een oproep doen voor een steunpakket. De gevolgen van de coronacrisis worden immens genoemd en de toekomst alarmerend.

De instellingen zijn allemaal sinds 13 maart gesloten en alleen in de gemeente Utrecht loopt de schade al op tot miljoenen euro's. De brief is opgesteld door ruim honderd instellingen, zowel grotere in de stad Utrecht als kleinere in overige gemeenten in de provincie.

De instellingen vrezen voor het voortbestaan van de kunst- en cultuursector in de provincie. Omdat ze hun activiteiten hebben moeten staken, raken ze in hoog tempo door hun financiële reserves heen.

De opstellers van de brief wijzen op het belang van de culturele sector in de provincie, waarin zo'n 30.000 mensen werkzaam zijn. Velen van hen zijn als zzp'er in inkomen teruggevallen.

Ook als de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zouden worden versoepeld, verwacht de sector nog lange tijd nadelige gevolgen te ondervinden. Hierdoor lopen de te verwachten bezoekersaantallen terug tot hooguit een kwart van de oorspronkelijke capaciteit.

