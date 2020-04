De Strip- en Lectuurshop aan de Oudegracht in Utrecht krijgt een nieuwe eigenaar. De winkel van Miep van Hattem wordt per 1 juni overgenomen door Kelly Hop en blijft zo toch open.

"Ik had de posters met opheffingsuitverkoop al op de ramen zitten en toen kwam er een jongedame binnen die graag een eigen winkel wilde beginnen", zegt Van Hattem. "Dat was even lastig, want ik had de huur al opgezegd, maar de verhuurder was het er gelukkig mee eens dat zij het over zou nemen."

Van Hattem kondigde begin maart aan haar speciaalzaak voor stripboeken na veertig jaar te sluiten, toen haar enige medewerker ermee stopte. Ze besloot geen vervanger te zoeken en zelf met pensioen te gaan.

Hop houdt de winkel grotendeels in stand zoals die nu is. "De tijdschriften en stripboeken blijven, alleen de rookwaar gaat eruit. Kelly gaat de winkel ook nog verder uitbreiden, met mangastrips en Engelstalige graphic novels", laat Van Hattem weten.