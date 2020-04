De gemeente Utrecht loopt ieder jaar zo'n 160.000 euro mis aan niet-geïnde buitenlandse parkeerboetes. Het gaat om ongeveer 2.300 tot 2.700 boetes die zijn uitgeschreven aan auto's met een buitenlands kenteken.

Boetes aan automobilisten met een buitenlands kenteken kunnen minder makkelijk gevorderd worden, omdat eerst de gegevens van de automobilist achterhaald moeten worden. Veel boetes die uiteindelijk wel bij overtreders op de deurmat vallen, worden niet betaald.

De inning van buitenlandse parkeerboetes is uitbesteed aan het bedrijf ParkTrade. Als de eigenaar van een auto met buitenlands kenteken een bekeuring krijgt, probeert ParkTrade aan de hand van het kenteken de gegevens van de eigenaar te achterhalen. Als dat lukt, kan de invordering worden opgestart en afgerond.

ParkTrade heeft vooral in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen moeite om de gegevens van eigenaren te achterhalen. Als de gegevens niet bekend zijn, kan ook geen invordering van de bekeuring plaatsvinden.

Een groot deel van de niet-betaalde boetes die wel worden geïnd, is opgelegd aan automobilisten uit België. In totaal werden aan 320 Belgen aanslagen opgelegd, waarvan 77 procent is betaald.

In Utrecht wordt sinds ongeveer een half jaar ook gewerkt met wielklemmen. Automobilisten die drie of meer openstaande parkeerboetes hebben, krijgen deze op hun auto. Tussen oktober 2019 en februari 2020 zijn 29 wielklemmen aangelegd. De gemeente ervaart het als een effectief middel.