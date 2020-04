De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU) gaat onderzoeken in hoeverre katten gevoelig zijn voor het coronavirus.

Zondag werd bekend dat bij twee nertsenfokkerijen in Noord-Brabant het coronavirus is vastgesteld. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil nu laten onderzoeken hoe het virus zich verspreidt onder dieren.

Wetenschappers van de UU willen katten van zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt onderzoeken. Els Broens, projectleider van het onderzoek, zegt dat katachtigen van alle diersoorten het gevoeligst voor het coronavirus lijken, ook al zijn er maar een paar voorbeelden van besmette katten bekend.

"We zien nu vooral dat zieke mensen hun kat kunnen besmetten. In hoeverre het dier daar ziek van wordt, is niet bekend", aldus Broens.

'Katten spelen waarschijnlijk verwaarloosbare rol bij verspreiding virus'

Projectleider Broens zegt dat het onwaarschijnlijk is dat katten bijdragen aan de verspreiding van het virus. "We zijn ervan overtuigd dat op dit moment de mens-menstransmissie het allerbelangrijkst is en dat katten een verwaarloosbare rol spelen in de verspreiding van het virus."

Dat bevestigt ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "De kans dat een dier een mens besmet is zeer klein in vergelijking met besmetting van mens op mens", is te lezen op de website.

Het onderzoek moet uitwijzen in hoeverre het virus van kat naar kat kan overspringen, hoe zieke mensen hun kat infecteren en of de dieren er daadwerkelijk ziek van worden. De resultaten worden over een paar maanden verwacht.

